1,2 тонны мелочи: в Мурманской области подвели итоги весенней «Монетной недели»

В ходе акции «Монетная неделя», которая проходила в апреле, жители Мурманской области вернули в обращение 1,2 тонны мелочи. Они обменяли более 291 тысячи монет разных номиналов на сумму почти 956 тысяч рублей, что на 50% больше по количеству и на 80% больше по объёму по сравнению с весенней акцией прошлого года.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, северяне обменивали металлические рубли разных номиналов, больше всего сдали монет номиналом 1 рубль и 10 рублей – всего 128 тысяч штук общим весом около 600 кг. Реже всего обменивали монеты номиналом 5 копеек – в оборот вернулось 11,6 тысячи штук.

В целом по стране в ходе весенней акции россияне вернули в денежный оборот около 55 млн монет почти на 252 млн рублей. Следующая «Монетная неделя» стартует осенью.

Обменять мелочь на банкноты можно, не дожидаясь особого случая. Некоторые банки и магазины продолжают принимать монеты для обмена на банкноты или зачисления на счёт и после Всероссийской акции.