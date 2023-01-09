«Мурман» - «Родина»: с новым хоккейным годом!На оперативном совещании глава региона Андрей Чибис сообщил о кадровых перестановках в региональном правительстве
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Мурманская область. Арктика (16+)09.01.23 11:00

1,2 тысячи мероприятий и более 160 тысяч участников: новогодняя кампания продлится в Мурманской области до 13 января

Сегодня Андрей Чибис подвёл итоги новогодних мероприятий на оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

Тематические события стартовали в регионе 10 декабря и продлятся до 13 января. В рамках новогодней кампании запланировано порядка 1200 культурных мероприятий муниципального и областного уровня. Их участниками станут более 160 тысяч северян.

Как отметил глава региона, особое внимание уделили детям северян, принимающих участие в специальной военной операции.

«Для более двух тысяч ребят организованы выездные экскурсии в самые популярные туристические точки области, а также экскурсионные поездки в Москву. Помимо этого, в учреждениях культурной сферы региона проходят тематические праздники для детей разных возрастов», – прокомментировал Андрей Чибис.

Также в регионе прошли 14 губернаторских ёлок. Их посетили почти 9 тысяч детей. Наряду с ребятами, которые добились успехов в учебе, спорте, творчестве, общественной деятельности, юными северянами из многодетных семей и другими категориями, гостями праздников стали дети из семей участников специальной военной операции.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в текущем зимнем сезоне по всей Мурманской области подготовили и запустили 57 крытых и открытых катков. Впервые каток появился на Поморской набережной в Коле. Также в Мурманске открылся первый заполярный каток на естественном водоёме, расположенный на территории спорткомплекса «Снежинка». Благодаря освещению этот и многие другие спортивные объекты можно посещать даже в тёмное время суток.

Андрей Чибис поблагодарил коллег за слаженную и добросовестную организацию зимнего досуга для северян, а также отметил высокий уровень организации ярмарки.

«Хочу сказать спасибо коллегам из Минкульта, Минспорта, комитета по туризму, а также Мурманконгрессу и муниципалитетам за досуг и точки притяжения для граждан в новогодние праздники. Отдельно хочу поблагодарить за организацию уже традиционной ярмарки. На сегодняшний день количество гостей, посетивших её, превышает 15 тысяч человек. Это говорит о том, что наша работа имеет хороший результат», – отметил губернатор.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24103&page=1

Комментарии

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Последние комментарии

Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
Комментарий к новости:В Мурманском областном театре кукол с завтрашнего дня начинается новогодняя кампания
Елена Владимировна
24.12.22 05:26
.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк
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