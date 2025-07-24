Мурманская область. Арктика (16+)24.07.25 12:30
+1,2 тысячи тонн: рыбаки Северного бассейна налегают на пикшу
По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала 2025 года и на 23 июля вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 2795,9 тысячи тонн.
Рыбаки Северного бассейна за отчётный период добыли 209,5 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 118,6 тысячи тонн; пикши – 36,4 тысячи тонн (+1,2 тысячи тонн к уровню 2024 года).
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 305,8 тысячи тонн водных биоресурсов (+ 12,7% к уровню 2024 года).
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