+1,2 тысячи тонн: рыбаки Северного бассейна налегают на пикшу

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала 2025 года и на 23 июля вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 2795,9 тысячи тонн.

Рыбаки Северного бассейна за отчётный период добыли 209,5 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 118,6 тысячи тонн; пикши – 36,4 тысячи тонн (+1,2 тысячи тонн к уровню 2024 года).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 305,8 тысячи тонн водных биоресурсов (+ 12,7% к уровню 2024 года).