12 юных северян представят Мурманскую область на Международном детском культурном форуме

С 20 по 21 августа в Москве состоится Пятый Международный детский культурный форум. В этом году Дворец пионеров на Воробьевых горах соберёт почти 2000 человек из 89 регионов России и 17 зарубежных стран.

Как сообщает vk.ru/murmanculture, среди участников – делегация Кольского Заполярья. В её состав вошли молодые таланты из Апатитов, Североморска, Заозерска, Оленегорска, Мурманска, Полярного и Умбы. Это ученики детских школ искусств, общеобразовательных школ и студенты колледжей, которые проявили себя на региональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.

В программе – более 100 мероприятий: лекции, встречи с известными людьми, мастер-классы, дискуссии.

Международный Детский культурный форум – это уникальная возможность познакомиться с лучшими мировыми достижениями в области культуры и искусства. С 2022 года он объединяет одаренных детей и молодёжь, педагогов, лидеров культуры, государственных и общественных деятелей.

Фото (фотоархив Международного детского культурного форума): https://vk.ru/murmanculture?z=photo-139605315_457289078%2F0f6a9b30c59b63c74a