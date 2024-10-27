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Мурманская область. Арктика (16+)27.10.24 18:00

120 человек приняли участие в образовательной молодёжно-патриотической программе «Защитник Заполярья»

Мероприятие прошло в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Работа различных площадок позволила охватить множество вопросов патриотического направления и объединить молодёжь.

«Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из ключевых задач молодёжной политики. Наша миссия – дать молодёжи максимум возможностей не только в самореализации, но и в укреплении в их сознании значимости исторической идентичности нашей области и страны, закрепить историю поколения победителей», – подчеркнула председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Мария Чернышева.

Вместе с первым заместителем губернатора региона Оксаной Демченко и директором МБУ «ЦССРМ «Гармония», региональным руководителем Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Сергеем Михеевым Мария Чернышева приняла участие в панельной дискуссии «Десять граней патриотизма».

Обсуждение вопросов патриотического воспитания молодёжи и современных форматов погружения в историю прошло со спикерами, которых представили: Валерий Геннадьевич Кузьмин, директор экcпертно-аналитического департамента Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации; Артемий Киселёв, заместитель исполнительного директора Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы»; Николай Абрамов, председатель совета Мурманской областной общественной организации Участники боевых действий в Чечне; Павел Родионов, руководитель регионального отделения ВОД «Волонтёры культуры».

Патриотизм играет ключевую роль в формировании гражданской позиции, национальной идентичности и уважения к культурным традициям. Он укрепляет чувство принадлежности к своему народу и готовность бороться за интересы своей страны.

Все участники дискуссий сошлись в одном мнении, что для решения проблемы патриотического воспитания молодёжи необходимо уделять больше внимания этому вопросу в образовательных учреждениях. Нужно проводить патриотические мероприятия, экскурсии в музеи и исторические места, а также учить молодёжь уважению к государственным символам.

Важно помнить, что патриотизм — это не просто слова, а чувство, которое должно быть заложено в сердце каждого гражданина. Отдельно в данной тематике проходила работа и по потокам, в ходе которых были представлены образовательные программы и проекты: программа в рамках регионального проекта «На связи «Первые!». «Современные реалии и патриотическое воспитание молодёжи»; «Объединяя усилия: успешные практики и инструменты патриотических мероприятий»; «Фильмы как инструмент передачи местной истории о Великой Отечественной войне»; Уроки памяти. «Война на кандалакшском направлении». «Экскурс в историю оленетранспортных батальонов»; «На связи «Первые!». Урок истории. «От чего Красная Армия освободила Европу».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

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Евгений
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Сергей
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Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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