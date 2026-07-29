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Мурманская область. Арктика (16+)29.07.26 17:00

120 представителей Мурманской области подали заявки на участие в IX сезоне Международной конкурс-премии «КАРДО»

Подведены итоги заявочной кампании Международной конкурс-премии развития уличной культуры и спорта «КАРДО» Президентской платформы «Россия – страна возможностей»: более 51 тысячи человек из 89 регионов России и 173 стран мира подали свои заявки для участия в онлайн-этапе. В их числе 120 жителей Мурманской области, которые смогут побороться за выход в Гранд-финал и победу.

В ближайшее время эксперты приступят к оценке конкурсных работ участников. По итогам будут определены конкурсанты, которые продолжат участие в IX сезоне «КАРДО». Кроме онлайн-отбора, в течение сезона также пройдут региональные и национальные этапы проекта, где у участников будет возможность проявить себя в таких направлениях, как: BMX, скейтбординг, роллерблейдинг, паркур, фриран, воркаут, трикинг, брейкинг, хип-хоп, граффити, рэп, диджеинг и кикскутеринг. Победители получат возможность принять участие в Гранд-финале.

«Завершение заявочной кампании – важный этап IX сезона «КАРДО». Сегодня можно с уверенностью сказать, что проект продолжает объединять талантливых представителей уличной культуры и спорта из разных регионов России и зарубежных стран. Благодарю каждого, кто присоединился к проекту, и желаю участникам успешно пройти экспертную оценку», – отметил директор по маркетингу и аналитике Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Михаил Гусев.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, Гранд-финал IX сезона Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» пройдёт с 16 по 20 сентября 2026 года во Владивостоке. Победителей и призёров проекта ждут денежные призы, грантовая поддержка, работа с наставниками и экспертами, сотрудничество с партнерами проекта, медийное сопровождение, а также новые возможности для профессионального развития и реализации собственных инициатив.

Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Проект направлен на поиск, поддержку и развитие талантов в сфере уличной культуры и спорта, а также на создание реальных социальных и профессиональных возможностей для представителей уличных сообществ по всему миру.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571798/#&gid=1&pid=1

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