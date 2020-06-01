120 тысяч рублей – штраф за тройное уклонение от призыва на военную службу

Кольский районный суд Мурманской области вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя посёлка Видяево, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).

Суд, с учётом представленных государственным обвинителем доказательств, установил, что призывник, 1996 года рождения, состоял на учёте в отделе военного комиссариата Кольского района Мурманской области. В период осеннего призыва 2019 года подсудимый получал повестки о необходимости прибыть в отдел военного комиссариата для проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Молодой человек, не желая проходить военную службу, в назначенные дни на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, без уважительной причины, не являлся.

В судебном заседании подсудимый вину полностью признал. Ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Суд приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.