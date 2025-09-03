7 сентября губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию»6 сентября в городе-спутнике Кольской АЭС пройдёт «Забег атомных городов»
Мурманская область. Арктика (16+)03.09.25 16:30

120 юных северян участвуют в тематической смене «День знаний» в Центре «На Севере – жить!»

С 1 по 6 сентября в Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» проходит тематическая смена «День знаний». Она объединила 120 детей из разных муниципалитетов Мурманской области – Полярных Зорь, Североморска, Апатитов, Видяево, Заозерска и Проток.

Программа смены включает в себя интерактивные уроки по истории России и родного края, мастер-классы по проектной деятельности, деловые и спортивные игры для развития лидерских и командных навыков. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию – дискуссиям «Разговоры о важном» и экскурсиям по знаковым местам региона.

В торжественном открытии приняли участие министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова и вице-спикер Мурманской областной Думы Евгений Никора. Гости обратились к ребятам с приветственным словом, пожелав им успехов, новых знаний и ярких впечатлений.

«Сегодня 120 школьников участвуют в насыщенной программе центра. Для них каникулы продолжаются, но при этом предусмотрены тематические площадки, образовательная программа и экскурсии по региону и предприятиям. Дети знакомятся не только с достопримечательностями и историей Кольского края, но и с экономикой области. Они посещают ведущие компании, такие как «ФосАгро» и «Олкон», где они могут увидеть современное производство и, возможно, выбрать свою будущую профессию. Важно, что смена проходит в начале учебного года – это придаёт ей особую символичность и вдохновляет ребят на новые достижения», – отметила Диана Кузнецова.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, организация отдыха и оздоровления детей – одна из важных задач, предусмотренных губернаторским планом «На Севере – жить!». С начала года Центр в Магнетитах, открытый по инициативе главы региона Андрея Чибиса, уже посетили более двух тысяч детей.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552792/#&gid=1&pid=2

-

-

