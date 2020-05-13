1200 защитных масок передал в администрацию муниципалитета североморский депутат и предприниматель Карапет Карапетян

Они будут распределены по отделам и подведомственным учреждениям, где специалисты работают с населением, а также в Управление образования.

Защитные маски сейчас - требование времени. Введённый с 12 мая, так называемый, масочный режим обязывает всех без исключения носить средства защиты на улице, в общественных местах, в магазинах. Необходимы маски и сотрудникам образовательных учреждений.

- Постоянное наличие масок сейчас нужно в дежурных детских садах, а также они пригодятся на итоговой аттестации. Масками должны быть обеспечены все, кто будет находиться на пункте проведения экзамена, в том числе и преподаватели. Объём защитных средств нам нужен достаточный – у нас около 500 девятиклассников и больше 300 учеников 11-х классов. Такой подарок для нас очень нужен и своевременен. Спасибо, что заботитесь о здоровье наших детей и преподавателей, - поблагодарила депутата начальник Управления образования администрации ЗАТО Североморск Юлия Гладских.

Карапет Карапетян вместе с единомышленниками создал в Североморске команду «Словом и делом». С начала режима самоизоляции они активно включились в работу и продолжают оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Партию защитных масок для горожан волонтёры передают уже не в первый раз.

- Каждый из нас может делать добро, главное – иметь желание. Я получаю удовольствие от этого дела. Любую трудность можно преодолеть, когда мы вместе. И только так можно победить коронавирус. Я желаю всём здоровья, - сказал Карапет Карапетян.