12:1 - сборная Северного флота по хоккею одержала убедительную победу над командой из Мурманска

На хоккейной площадке Ледового дворца спорта города-героя Мурманска хоккеисты Северного флота одержали победу в матче чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сезона 2023-2024 годов, выиграв хоккейную команду «КСШОР-Арктика».

Шесть пропущенных шайбы оказались в воротах мурманчан в конце первого периода, североморцы не пропустили ни одну. Во второй двадцатиминутке сборная Северного флота отправила в ворота команды «КСШОР-Арктика» две шайбы, мурманчане не смогли пройти оборону североморцев.

В заключительном периоде моряки увеличили отрыв в счёте, забив 4 шайбы, а мурманчане забросили одну в ворота североморцев.

Флотские хоккеисты одержали победу со счётом 12:1.

Как сообщает пресс-служба СФ, в целом обе команды показали интересную игру. Выходившие на лёд пятёрки играли слаженно, боролись за каждую шайбу.

Следующую игру чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сборная Северного флота проведёт с хоккеистами команды «Горняк» из города Оленегорска Мурманской области.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12503712@egNews