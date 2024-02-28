122 дворовых территории было благоустроено в Мурманской области в рамках президентского нацпроекта в 2023 году

В 2023 году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом Владимиром Путиным, в регионе выполнены работы по благоустройству 122 дворовых и 19 общественных территорий. Об этом вчера на заседании правительства сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Благоустроено 122 дворовых и 19 общественных территорий для отдыха граждан, завершены работы на 3 проектах-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Эти проекты реализованы в Кировске, Полярном и Оленегорске», – сказал Андрей Чибис.

По словам первого заместителя губернатора Оксаны Демченко, которая представила сегодня итоги реализации национальных проектов, проект «Жильё и городская среда» традиционно достиг 100-процентного показателя.

«Кроме этого, наши граждане остаются активными в решении вопросов развития городской среды – более 130 тысяч жителей в 2023 году приняли участие в рейтинговом голосовании, в том числе, почти 80 тысяч человек проголосовали на онлайн-платформе», – подчеркнула Оксана Демченко.

Сейчас в Мурманской области продолжается подготовка к старту Всероссийского голосования граждан по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, которое состоится в 2024 году.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, всего на территории Кольского Заполярья за пять лет были благоустроены 145 общественных пространств и 948 дворовых территорий, реализовано 19 проектов финалистов и победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной.

Напомним, создание комфортной городской среды – один из главных приоритетов стратегического плана Мурманской области «На Севере – жить». Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов выросла до 81%.

Фото: https://gov-murman.ru