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Мурманская область. Арктика (16+)04.02.21 08:45

122-тонный трансформатор доставили на площадку Кольского ветропарка через перекидной мост

Вчера на площадку ветропарка «Кольская ВЭС» в Мурманской области был доставлен трансформатор. Оборудование весом более 122 тонн и длиной более 7 метров доставили на полуостров по железной дороге, дальнейшая перевозка осуществлялась по уникальной технологии.

Единственный возможный маршрут доставки пролегал через реку Канентъявр. Учитывая общий вес трансформатора с транспортом, было принято решение использовать оригинальный способ транспортировки: возвести над действующим мостом сборно-разборный перекидной мост высокой несущей способности. Конструкция успешно выдержала перевозку трансформатора, и уже сегодня оборудование прибыло на стройплощадку для дальнейшей установки.

Работы по строительству объекта ветрогенерации осуществляет ПАО «Энел Россия».

«Проект возведения данной электростанции имеет большую значимость для Мурманской области, – подчеркнул вице-губернатор региона Юрий Сердечкин. – Кольская ВЭС – самый северный в мире ветропарк, дающий Заполярью дополнительную, так называемую «зелёную» энергию. Использование естественных неисчерпаемых источников – это современный и перспективный подход к энергетике. Надо отметить, что параллельно реализуется проект строительства второй цепи Кольско-Карельского транзита. Всё это в перспективе даст Мурманской области повышение надёжности энергосистемы, а также дополнительные поступления в бюджет региона».

«Доставка трансформатора для подстанции является важным этапом в процессе строительства ветропарка. Несмотря на непростые погодные условия, работы на стройплощадке ветропарка ведутся в круглосуточном режиме. Строительство ветроэлектростанции в Мурманской области является одной из наших стратегических задач, которая также позволит диверсифицировать энергетический портфель региона», – рассказал генеральный директор ПАО «Энел Россия» Стефан Звегинцов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ветропарк будет оснащён 57 турбинами и расположен на территории общей площадью 257 гектаров. Установленная мощность объекта ветрогенерации – 200,97 МВт. Окончание строительства Кольской ВЭС запланировано на конец 2021 года.

 

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