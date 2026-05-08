1221 гвоздика — в память о днях мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны

Сегодня в областном центре первая благоустроенная пешеходная улица Ленинградская украшена искусственными алыми гвоздиками. 1221 алая гвоздика размещена в клумбах - это знак глубокого уважения к подвигу защитников Отечества и в память о героической обороне советского Заполярья.

Как отмечает администрация города-героя, каждый цветок — символ благодарности ветеранам и памяти о тех, кто не вернулся с полей сражений.

Символическое количество цветов выбрано не случайно. Именно столько дней и ночей, с июня 1941 года по ноябрь 1944 года, продолжалась битва за Заполярье. Благодаря мужеству, стойкости и несгибаемой воле советских воинов, героически защищавших Родину, противнику не удалось прорвать оборону и захватить стратегически важный город Мурманск.

Отметим, что проектом благоустройства улицы Ленинградской предусмотрено масштабное озеленение, включающее высадку зеленых насаждений с учетом специально подобранных видов всесезонных растений. Работы по озеленению планируется выполнить при благоприятных погодных условиях.

