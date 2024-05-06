Жителям Мурманска раздали более 7 тысяч георгиевских ленточекВ День Победы в Мурманске изменяются маршруты и время движения общественного транспорта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)06.05.24 15:30

123 дорожных объекта отремонтируют в Мурманской области в рамках стратегического плана «На Севере – жить»

В рамках реализации президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и стратегического плана «На Севере – жить» в Мурманской области будут проводиться ремонтные работы на пяти участках региональных автодорог, на четырёх искусственных сооружениях, а также на 27 участках улично-дорожной сети Мурманской агломерации. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

«Сегодня обсудим наши планы на год по ремонту дорог регионального и местного значения. Напомню, что ремонты традиционно проходят в рамках президентских нацпроектов, программы реновации ЗАТО, поддержанной Владимиром Путиным, и нашего стратегического плана «На Севере – жить». В рамках последнего мы оказали финансовую поддержку всем без исключения муниципалитетам и выделили более 1,3 млрд рублей, чтобы они могли привести как можно больше дорог в надлежащее состояние», – подчеркнула вице-губернатор.

Оксана Демченко отметила, что, согласно стратегическому плану, в 2024 году будет отремонтировано более 340 тысяч квадратных метров дорог или 123 объекта, а также три моста. Из них 30 объектов будет отремонтировано в Мурманске. 

«В рамках нацпроекта работаем на пяти объектах автодорог и на четырёх объектах мостовых сооружений. Кроме того, в Мурманской агломерации будет вестись работа на 27 участках. Реновация ЗАТО затронет дороги Кандалакшского района, ЗАТО Североморска, Александровска и Заозерска. Здесь ремонты пройдут на базе 57 объектов и охватят 225 тысяч квадратных метров полотна», – сказала Оксана Демченко.

Таким образом, в 2024 году планируется обновить более 1 млн квадратных метров асфальта. Также продолжится активная работа по устройству освещения на дорогах.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, подробнее о намеченных планах по ремонтным работам на региональных дорогах доложила министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Подбор «плюшек» для своих работников становится всё более популярным у работодателей: рынок труда в леспроме в начале 2024 года по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Неля
03.05.24 19:26
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, где можно посмотреть результаты конкурса? *** Итоги конкурса можно посмотреть по ссылке: https://minsoc.gov-murman.ru/activities/labor_relations/contests/ *** Ре
Комментарий к новости:Мурманской морской торговый порт НТК отметил семь работ конкурса рисунка «Безопасный труд глазами детей»
Светлана
28.04.24 22:54
Вечер отдыха состоится 25 апреля,а год какой *** День добрый, Светлана! Год мероприятия стоит в дате размещения этого анонса в самом верху текста: 24.04.18 13:59 Это 2018 год, но если посмотреть н
Комментарий к новости:Кировка приглашает на вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка»
Дарья
24.04.24 10:11
Замечательная смена! Организация на высшем уровне, ребенку очень нравится.
Комментарий к новости:«Наука побеждать»: стартовала первая тематическая смена по самбо
-Правовая консультация (18+)Вступили в силу новые ограничения для коллекторов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Каждый пятый житель СЗФО занижает ожидаемую зарплату, когда ищет работу. Это самый высокий показатель по стране-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 38 копеек, евро теряет почти 9 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергетики Мурманской области готовятся к вводу модернизированного комплекса противоаварийной автоматики на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 мая-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в мае
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика