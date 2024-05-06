123 дорожных объекта отремонтируют в Мурманской области в рамках стратегического плана «На Севере – жить»

В рамках реализации президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и стратегического плана «На Севере – жить» в Мурманской области будут проводиться ремонтные работы на пяти участках региональных автодорог, на четырёх искусственных сооружениях, а также на 27 участках улично-дорожной сети Мурманской агломерации. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

«Сегодня обсудим наши планы на год по ремонту дорог регионального и местного значения. Напомню, что ремонты традиционно проходят в рамках президентских нацпроектов, программы реновации ЗАТО, поддержанной Владимиром Путиным, и нашего стратегического плана «На Севере – жить». В рамках последнего мы оказали финансовую поддержку всем без исключения муниципалитетам и выделили более 1,3 млрд рублей, чтобы они могли привести как можно больше дорог в надлежащее состояние», – подчеркнула вице-губернатор.

Оксана Демченко отметила, что, согласно стратегическому плану, в 2024 году будет отремонтировано более 340 тысяч квадратных метров дорог или 123 объекта, а также три моста. Из них 30 объектов будет отремонтировано в Мурманске.

«В рамках нацпроекта работаем на пяти объектах автодорог и на четырёх объектах мостовых сооружений. Кроме того, в Мурманской агломерации будет вестись работа на 27 участках. Реновация ЗАТО затронет дороги Кандалакшского района, ЗАТО Североморска, Александровска и Заозерска. Здесь ремонты пройдут на базе 57 объектов и охватят 225 тысяч квадратных метров полотна», – сказала Оксана Демченко.

Таким образом, в 2024 году планируется обновить более 1 млн квадратных метров асфальта. Также продолжится активная работа по устройству освещения на дорогах.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, подробнее о намеченных планах по ремонтным работам на региональных дорогах доложила министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

Фото: https://gov-murman.ru