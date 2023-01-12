124250 жителям Мурманской области предстоит в этом году принять участие в избирательных кампаниях муниципального уровня

В Мурманской области в 2023 году планируется проведение 12 избирательных кампаний муниципального уровня.

Как сообщает Избирательная комиссия Мурманской области, избиратели смогут выбрать полные составы Советов депутатов в следующих муниципалитетах: ЗАТО Александровск; г. Мончегорск; г. Оленегорск; с.п. Ловозеро Ловозерского района; с.п. Алакуртти Кандалакшского района; г.п. Умба Терского района; с.п. Ура-Губа Кольского района; г.п. Туманный Кольского района; г.п. Молочный Кольского района и г.п. Кильдинстрой Кольского района.

Также запланированы дополнительные выборы в Мурманске по избирательному округу №10 и в Коле по избирательному округу №6.

По всем выборам, которые пройдут в единый день голосования в сентябре, общая численность избирателей, имеющих возможность выбрать будущих депутатов, составляет 124250.

Фото: https://vk.com/izbirkom51?z=photo-206140181_457239683%2Falbum-206140181_00%2Frev