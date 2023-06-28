«125 лет Городецкому маяку» - спецгашение почтовых марок

30 июня в 10.00 в Мурманском областном краеведческом музее состоится торжественная церемония гашения почтовых марок «125 лет Городецкому маяку» в рамках серии «Маяки России»

Специально к этому дню «Почта России» выпустила художественный штемпель первого дня с изображением Городецкого маяка (ул. Академика Павлова, 1А).

Как пишет vk.com/mokm51, церемония гашения – это торжественное мероприятие, которое проводится в день выпуска маркированной продукции в почтовое обращение по всей территории Российской Федерации. Уникальная процедура имеет высокую культурную ценность для участников торжественной церемонии, так как позволяет увековечить памятные события в истории.

По итогам торжественной церемонии участники получают конверты первого дня, погашенные эксклюзивным штемпелем и оформленные в оригинальную фоторамку с логотипом «Почта России».

Как и в Мурманске аналогичные торжественные спецгашения в этот день пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Фото: https://vk.com/mokm51?z=photo-91580302_457269487%2Falbum-91580302_00%2Frev