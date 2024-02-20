125 миллионов и более 20 проектов – итоги благотворительной программы ММТП НТК в 2023 году

Свыше 125 миллионов и более 20 реализованных проектов – таковы итоги благотворительной программы Мурманского морского торгового порта НТК за 2023 год.

В числе наиболее ярких: устройство архитектурно-художественной подсветки на 14 домах в Мурманске и трёх муралов, создание обновленного фасада в гимназии №8, помощь прогимназии №61, поддержка учащихся транспортно-логистического класса и трудовых отрядов, обустройство лаунж-зоны для отдыха студентов в Мурманского арктического университета, высадка зелёных насаждений в Мурманске, зарыбление водоёмов, помощь ветеранским организациям, ремонт крыльца и установка пандуса в Мурманском комплексном центре социального обслуживания населения, помощь Мурманскому центру социальной помощи семье и детям, инвалидным организациям, приобретение яхт и безопасного причала для занятий детей парусным спортом, поддержка хоккейного клуба «Мурман» и Праздника Севера.

В каждом из них - желание мурманчан сделать свой город краше, уютнее, интереснее и готовность портовиков помочь в этой работе.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254302%2Fwall-149919532_3657