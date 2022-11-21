126 сертификатов выдано по программе «Свой дом в Арктике»

В ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис подвёл промежуточные итоги реализации в Мурманской области программы «Свой дом в Арктике». С июля принято и отработано более 4 тысяч обращений.

«На сегодняшний день выдано 126 сертификатов на общую сумму 145,5 миллиона рублей. Они предоставляют право на получение единовременной денежной выплаты на строительство или покупку дома, либо приобретение домокомплекта. Напомню, что в рамках этой программы можно получить от 1 до 1,5 миллиона рублей. В приоритетном порядке претендовать на поддержку могут многодетные семьи, участники СВО и члены их семей. И знаю, что у нас есть первые 5 уже готовых проектов», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, всего в этом году на реализацию «Своего дома в Арктике» в региональном бюджете заложено 500 млн рублей.

О программе также рассказала министр строительства Ирина Вабищевич.

Напомним, на сайте регионального Минстроя создан специальный раздел с подробной информацией об участии в программе, работает «горячая линия» по телефону 8 (8152) 56-79-67.

Фото: https://gov-murman.ru