128 новых специалистов пополнили коллектив Мурманского областного клинического многопрофильного центра

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманском областном клиническом многопрофильном центре состоялся 12-й День молодого специалиста. Данное мероприятие впервые было проведено в 2013 году для поддержки начинающих врачей.

В 2025 году в коллектив центра приняли 128 новых сотрудников: 37 врачей и 91 работников со средним медицинским образованием. Среди них есть такие востребованные специалисты, как врач-рентгенэндоваскулярный диагност, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-неонатолог и врач-невролог.

Особый акцент в медучреждении делается на программу наставничества, благодаря которой молодые специалисты получают необходимую поддержку от опытных коллег.

«Всесторонняя поддержка — наш долгосрочный курс. Мы прекрасно понимаем, что привлечь специалиста — это только половина дела. Важно создать все условия, чтобы он остался, рос профессионально и чувствовал себя частью большой команды. Именно для этого мы разработали и внедрили комплексную программу поддержки», — рассказала Екатерина Сулима, первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области.

В рамках губернаторского плана «На Севере — Жить!» для медицинских работников предусмотрены меры социальной поддержки: пакет из более чем 20 инициатив, направленных на улучшение кадровой ситуации как для молодых, так и для опытных специалистов.

