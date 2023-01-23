129 доноров Мурманской области стали почётными донорами России в 2022 году

В 2022 году доноры региона произвели более 13 тысяч донации крови и её компонентов. Специалистами службы крови организовано и проведено 105 выездных акций.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, по итогам прошлого года 129 северян получили нагрудный знак «Почётный донор России» и удостоверение к нему.

Как отмечают специалисты Мурманской областной станции переливания крови, благодаря донорам региона все пациенты, нуждающиеся в переливании крови и её компонентов, получили необходимую медицинскую помощь.

Узнать подробную информацию или стать донором можно по телефонам: 8 (8152) 25-02-61, 8 (8152) 25-15-78.