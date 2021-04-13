13 апреля стартует всероссийская онлайн-олимпиада «Юный предприниматель и финансовая грамотность»

С 13 апреля по 17 мая пройдёт всероссийская онлайн-олимпиада «Юный предприниматель и финансовая грамотность» для учеников 1-9-х классов.

Мероприятие реализовано на образовательной платформе «Учи.ру» при участии Банка России и Ассоциации развития финансовой грамотности.

Олимпиада проводится четвёртый раз. Участвовать могут все желающие ученики – прохождение не требует углубленных знаний и доступно с любого компьютера или планшета с выходом в Интернет. В этом году добавятся вопросы по финансовой грамотности.

Олимпиада поможет развить базовую финансовую грамотность, критическое и нестандартное мышление, бизнес-мышление, умение сравнивать и выбирать качественные финансовые продукты и инструменты, защищаться от недобросовестных практик и мошенников на финансовом рынке.

Пробный тур пройдёт с 13 по 26 апреля. Основной тур продлится с 27 апреля по 17 мая. Старт ему даст открытый онлайн-урок по финансовой грамотности с участием председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Если у учителей и их учеников уже есть доступ к платформе «Учи.ру», то для участия в олимпиаде необходимо зайти на сайт uchi.ru или на сайт олимпиады – biz.uchi.ru под своим логином и паролем и приступить к решению задач. Если доступа к платформе нет, то необходимо пройти регистрацию.

Как сообщает региональное Министерство финансов, победители и призёры олимпиады награждаются грамотами, все участники – сертификатами, которые будут доступны в личных кабинетах, по завершении основного тура олимпиады.

Подробности опубликованы на сайте мероприятия, вопросы также можно задать по электронной почте: info@uchi.ru и по телефону 8 (800) 500-30-72.