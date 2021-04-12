13 апреля в Мурманской области стартуют Дни предпринимательства

В Мурманской области с 13 апреля по 26 мая пройдут Дни предпринимательства. В программу включены мероприятия, посвященные вопросам развития и поддержки малого и среднего бизнеса в Заполярье, в частности в инновационной сфере.

«В день открытия, 13 апреля, проведу встречу с инноваторами Мурманской области, с людьми, которые реализуют инновационные проекты. Дополнительно обсудим набор мероприятий, необходимых для роста активности в инновационной сфере в нашем арктическом субъекте», – отметил губернатор, открывая оперативное совещание в региональном правительстве.

В рамках Дней предпринимательства впервые в регионе пройдёт стартап-тур фонда «Сколково». Столица Заполярья вошла в число девяти городов-участников ежегодного мероприятия, направленного на поиски лучших технологических решений и популяризацию инновационного предпринимательства в субъектах России. Программа состоится в онлайн-формате и включит в себя четыре основные части: конференционную, конкурсную, образовательную и менторскую.

«Победитель получит грант в размере 300 тысяч рублей на реализацию своей идеи и возможность в дальнейшем продвигать проекты на площадке фонда «Сколково»», – подытожил Андрей Чибис.

В Мурманске стартап-тур запланирован на 30 апреля. Дополнительную информацию можно уточнить в Мурманском региональном инновационном бизнес-инкубаторе по телефону 8 (8152) 43-29-49 или электронной почте: info@mribi.ru.