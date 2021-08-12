13 августа в Кандалакше состоится День арктического инвестора

В эту пятницу, 13 августа, в 12 часов в центре «Мой бизнес» в Кандалакше (ул. Горького, 12) Корпорация развития Мурманской области совместно с администрацией Кандалакшского района проведёт День арктического инвестора с предпринимательским сообществом. В мероприятии примет участие заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

На встрече представители власти и институтов развития расскажут о помощи государства, на которую может рассчитывать бизнес, а действующие инвесторы-резиденты АЗ РФ поделятся опытом реализации проектов. Представители порта «Витино» расскажут о том, какие ниши для местного бизнеса открываются в связи с запуском масштабного проекта на территории района. Также на встрече планируется представить инвестиционного уполномоченного Кандалакшского района. В завершении мероприятия спикеры ответят на интересующие вопросы.

Как сообщает Корпорация развития Мурманской области, в связи с действующими ограничениями из-за COVID-19 количество участников мероприятия ограничено, требуется предварительная запись.