13 девушек и 7 юношей: в Мурманске состоялся финал городского конкурса красоты, творчества и интеллекта «Мисс и Мистер студенчество – 2023»

Организатором конкурса выступило МАУ МП «Объединение молодёжных центров».

Первый этап конкурса проходил с февраля по март 2023 года и включал в себя три испытания: самопрезентацию, творческий и интеллектуальный конкурсы.

Финал прошёл в формате гала-концерта. На суд зрителей и жюри были представлены лучшие номера участников творческого этапа конкурса и приглашенных профессиональных исполнителей и артистов. В программу также вошло дефиле претендентов на звание «Мисс Студенчество – 2023» и «Мистер Студенчество – 2023».

Помимо основных званий конкурсанты - 13 девушек и 7 юношей - боролись за титулы в номинациях «Мисс/Мистер Интеллект – 2023» и «Мисс/Мистер Талант – 2023».

Конкурс «Мисс и Мистер студенчество – 2023» это одно из мероприятий городского проекта «Студенческая среда», который реализуется при поддержке комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска.

Как сообщает администрация города Мурманска, по итогам всех испытаний звание «Мисс студенчество – 2023» завоевала Дарина Дочкина из Мурманского арктического государственного университета, звание «Мистер студенчество – 2023» досталось Михаилу Науману из Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24908&page=1