13 домов Мурманской области под управлением инициативных собственников получат субсидию на капремонт

В Министерстве строительства Мурманской области завершили распределение субсидии на капитальный ремонт многоквартирных домов, которые находятся под управлением ТСЖ, ТСН, жилищных кооперативов и т.д. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства региона Алексей Грачиков.

«Всего на субсидию претендовало 26 многоквартирных домов. После ранжирования победителями были признаны 13 жилых объектов в Мурманске, Мончегорске и Зверосовхозе. Количество заявок ясно дает понять, что мы движемся в правильном направлении, да и отклики от ТСЖ, ТСН и жилищных кооперативов сугубо положительные», – отметил Алексей Грачиков.

В 2022 году благодаря поддержке правительства Мурманской области будут капитально отремонтированы три крыши, один фасад и один подвал, а также в двух домах заменены лифты, ещё в двух – внутридомовые инженерные сети, в трех домах – водоподогреватели и в одном доме установлен индивидуальный тепловой пункт.

Субсидия – а в 2022 году на эти цели было предусмотрено 50 млн рублей – будет доведена до Фонда капитального ремонта Мурманской области, который в ближайшее время объявит электронные аукционы по выбору подрядчиков на проведение работ.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в этом году в Мурманской области субсидию на проведение капремонта впервые получили организации, которые самостоятельно обслуживают свои дома без привлечения управляющих компаний. Финансовая поддержка направлена на капитальный ремонт того конструктивного элемента дома, который они сами определили. Сумма работ по одному конструктивному элементу одного дома не должна превышать 5 млн рублей.