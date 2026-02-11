13 февраля состоится новый эфир Школы семейного здоровья. Тема занятия: «Старость – в радость»

Как жить долго и сохранять активность в любом возрасте? Что представляют собой механизмы старения? Могут ли достижения науки помочь нам ими управлять уже сегодня, чтобы сохранять молодость и помочь своим пожилым близким оставаться с нами рядом как можно дольше – и оставаться активными?

Вместе с экспертами школы её участники попробуют приблизиться к раскрытию секрета долголетия, опираясь на знания в области генетики, биологии, эпидемиологии, инфектологии и даже на личный опыт.

В прямом эфире вступят: советник директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, академик РАН В.В. Малеев, руководитель лаборатории геномных исследований ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, профессор кафедры молекулярной биологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Петр Андреевич Каменский.

Пригодится участникам очередного занятия и авторская гимнастика для людей старшего возраста от академика Малеева.

Новый эфир Школы семейного здоровья состоится в пятницу, 13 февраля, в 12.00 мск.

Подробнее о Школе семейного здоровья ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора можно узнать на сайте: www.cmd-online.ru/patient-sc...

Фото: https://vk.com/rpnmurman51?ysclid=mlgc1baktv986285985&z=photo-189674758_457242289%2F97a95c09f4e4b282fc