13 и 14 апреля в Кировске пройдут Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская весна 2022»

13 и 14 апреля в Кировске в рамках официального календаря Федерации лыжных гонок России состоятся VI Всероссийские соревнования по лыжным гонкам на призы компании «ФосАгро» «Хибинская весна 2022».

В международных соревнованиях примут участие около 200 спортсменов из России, Беларуси и Казахстана. Традиционно гонка «Хибинская весна» является завершающим стартом спортивного сезона по лыжным гонкам и дополнительной возможностью для спортсменов получить необходимые рейтинговые очки в личном зачёте.

Торжественное открытие соревнований состоится 13 апреля в Ледовом дворце «Апатит Арена», а сама гонка пройдет 14 апреля на трассах лыжного комплекса «Тирвас». Он был открыт в 2015 году и сегодня имеет освещённые, сертифицированные FIS трассы на 5 и 10 км. В рамках соревнований здесь состоятся масс-старты на 10 и 15 км свободным стилем. Женщины пробегут дистанцию – 10 км., мужчины – 15 км.

В «Хибинской весне 2022» планируют принять участие действующий трехкратный Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка мира, чемпион мира в скиатлоне, двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски Александр Большунов; олимпийская чемпионка в эстафете, трёхкратный призёр Олимпийских игр, трёхкратный призёр чемпионатов мира, первая российская лыжница, выигравшая общий зачет многодневной гонки «Тур де Ски» Наталья Непряева; серебряный призёр Олимпийских игр года, серебряный призёр чемпионата мира года в эстафете Иван Якимушкин; бронзовый призёр Олимпийских игр в эстафете, чемпион мира в эстафете, чемпион Европы, биатлонист Максим Цветков, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине Александр Терентьев и другие известные спортсмены. В качестве почетных гостей «Хибинскую весну 2022» посетят звезды советского и российского лыжного спорта: Николай Зимятов, Александр Завьялов, Михаил Девятьяров, Михаил Иванов и Сергей Крянин. Они и олимпийские чемпионы-участники гонки проведут мастер-классы для юных лыжников Кольского Заполярья.

Призовой фонд соревнований обеспечит компания «ФосАгро». Денежные призы получат спортсмены, занявшие места с 1-го по 6-е, а также тренеры победителей гонки.

Помимо этого, в рамках «Хибинской весны» 15 апреля состоятся региональные соревнования по лыжным гонкам, а 16 апреля пройдут городские открытые соревнования по этому виду спорта, сообщает Министерство спорта Мурманской области.