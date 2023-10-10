13 и 14 октября в Мурманской областной научной библиотеке состоятся мероприятия в рамках фестиваля «Грамотные выходные»

Как пишет vk.com/murmannauchka, 13 октября состоится квиз «35 вопросов о русском языке». Это азартная командная игра, во время которого участники пробуют ответить на вопросы, связанные с языком. Специальных лингвистических знаний для этого не понадобится, чтобы справиться с заданиями, команды должны опираться на логику и кругозор.

14 октября все желающие смогут попасть на открытую научно-популярную лекцию Антона Сомина «Слова-мутанты: что происходит, если языковые изменения идут не по правилам». Лекцию можно будет посмотреть и онлайн. Трансляция пройдет в группе «Тотального диктанта» в «VK» по ссылке: https://vk.cc/crr086.

Организует программу Фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» в партнёрстве с Мурманским арктическим университетом и городской командой акции. Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».