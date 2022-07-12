13 июля областной Росреестр приглашает северян на День открытых дверей

13 июля с 14.00 до 17.00 Управление Росреестра по Мурманской области проведёт День открытых дверей в отделении МФЦ по Первомайскому административному округу по адресу: г. Мурманск, ул. Щербакова, 26.

Специалисты Росреестра расскажут, как оформить права на объекты недвижимости, в том числе в другом регионе РФ, подать документы на регистрацию в электронном виде, что делать, если правоустанавливающие документы на собственность утрачены, как защитить свою недвижимость.

Северяне смогут также получить индивидуальную консультацию государственного регистратора по вопросам в сфере кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость. На консультацию рекомендуем представить имеющиеся документы на объект недвижимости.