Мурманская область. Арктика (16+)12.07.22 17:00
13 июля областной Росреестр приглашает северян на День открытых дверей
13 июля с 14.00 до 17.00 Управление Росреестра по Мурманской области проведёт День открытых дверей в отделении МФЦ по Первомайскому административному округу по адресу: г. Мурманск, ул. Щербакова, 26.
Специалисты Росреестра расскажут, как оформить права на объекты недвижимости, в том числе в другом регионе РФ, подать документы на регистрацию в электронном виде, что делать, если правоустанавливающие документы на собственность утрачены, как защитить свою недвижимость.
Северяне смогут также получить индивидуальную консультацию государственного регистратора по вопросам в сфере кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость. На консультацию рекомендуем представить имеющиеся документы на объект недвижимости.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-
Последние комментарии
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Жизнь и приключения Мишки Япончика». Художественный сериал, 2 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области отмечается рост объёма платных услуг, оказанных населению, но и потеря оптимизма у руководителей организаций этой сферы экономики-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился на 3,04 рубля, доллар упал на 2,45 рубля-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области началась подготовка к фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2022-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 12 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С сентября обмениваться документами с работодателем можно будет на портале «Госуслуги»