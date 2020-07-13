13 июля в Мурманской области пройдёт экзамен по истории и физике

В регионе заявления на участие в экзамене по физике подали 872 человека, 491 участник планирует сдавать историю. Участников ЕГЭ ждут в 22 пунктах проведения экзамена (ППЭ), расположенных во всех муниципалитетах области.

Как сообщил директор Регионального центра обработки информации Дмитрий Федотов, печать экзаменационных материалов, сканирование бланков ответов осуществляется непосредственно в аудитории. Это позволяет еще больше повысить информационную безопасность ЕГЭ, сократить возможность влияния человеческого фактора, экономит средства на доставку экзаменационных материалов, снижает нагрузку на организаторов экзаменов.

В день проведения экзамена участникам с момента входа в ППЭ запрещено иметь при себе телефон, умные часы, любые средства хранения и передачи информации, фото-, аудио- и видеотехнику. Для обеспечения объективности экзамена в аудиториях предусмотрено онлайн-видеонаблюдение, в ППЭ будут присутствовать общественные наблюдатели, которые в этом году работают только вне аудиторий.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, экзаменационная работа по истории охватывает содержание курса истории России с древности по настоящее время. Последнее задание предполагает написание исторического сочинения. На выполнение экзаменационной работы по истории отводится 3 часа 55 минут.

Результаты ЕГЭ по физике требуются для поступления практически на любые инженерные специальности. На выполнение экзаменационной работы по физике также отводится 3 часа 55 минут. Участник имеет право пользоваться линейкой и непрограммируемым калькулятором с возможностью вычисления тригонометрических функций.

Результаты экзамена будут размещены на официальном информационном портале ЕГЭ не позднее 27 июля.