13 июня по Мурманской области ожидается понижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определять поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами дождь, в отдельных районах возможны грозы.

13 июня ожидается понижение температуры воздуха.

Сегодня, 13 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8º, днём +13+18°, на севере области +8+13°.

* * *

На водных объектах Мурманской области продолжается спад весеннего половодья. В настоящее время уровни воды на реках понижаются с интенсивностью 1-16 см в сутки, на реках Ена, Тумча повышаются на 2-4 см.

По состоянию на 11 июня на Серебрянском водохранилище наблюдаются остаточные забереги. 11 июня температура воды на реках составляет 4-16°C, на горных реках в среднем 6,5°C, на озёрах и водохранилищах 5-15°C, на Серебрянском водохранилище - 0.3°C.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

13 и 14 июня на севере Печенгского района ожидается IV региональный класс пожарной опасности.