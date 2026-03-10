Мурманская область. Арктика (16+)10.03.26 17:10
13 марта в полдень стартуют весенние эфиры Школы семейного здоровья Центра эпидемиологии Роспотребнадзора
Тема первого занятия «Красота изнутри».
Эксперты расскажут, как заботиться о внешности с точки зрения здоровья, как сохранить красоту и что помогает её приумножить.
Подробнее о Школе семейного здоровья: https://www.cmd-online.ru/patient-school/parents-school/
