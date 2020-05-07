13 мая будет закрыт проезд по автомобильной в районе моста через реку Ковда

В связи с угрозой разрушения земляного полотна и с целью сохранения мостового сооружения 13 мая будет закрыт проезд по автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Автоподъезд к селу Ковда» на участке в районе моста через реку Ковда.

Автомобильное сообщение с селом Ковда прервётся на неопределённое время.

Как сообщает ПАО «ТГК-1» 13 мая начнётся сброс воды через Ляхкоминский гидроузел в русло реки Ковда в объёме до 540 м³/сек.