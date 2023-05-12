13 мая в Мурманске пройдёт общегородской субботник

В ближайшую субботу в 10.00 во всех округах Мурманска пройдёт субботник. Каждый горожанин сможет привести в порядок участок около дома или детскую площадку во дворе, близлежащий сквер или любимое место отдыха.

Администрация города Мурманска опубликовала список общественных зон, где будет организована уборка.

Первомайский административный округ:

территория Долины Уюта;

зелёная зона в районе домов №№165-173 по просп. Кольскому;

зелёная зона за остановкой «Улица Первомайская» до просп. Кольского, 210;

зелёная зона вдоль домов №№131–157 по просп. Кольскому;

зелёная зона вдоль домов №№3-7 по ул. Шабалина до дома №45 по ул. Шабалина;

зелёная зона в районе домов №№38-40 по ул. Героев Рыбачьего;

откос по ул. Комсомольской в сторону ул. Шмидта до ул. Траловой;

территория в районе здания №15 по ул. Горького;

территория в районе дома №24а по просп. Кольскому;

железнодорожный отвод вдоль пер. Хибинского;

зелёная зона Кольский, 131а — Щербакова, 2;

территории учреждений образования и организаций различных форм собственности;

сквер на улице Шабалина.

Ленинский административный округ:

склоны в районе домов №№7 и 13 по проезду Ивана Халатина;

склон между ул. Чумбарова-Лучинского и дорогой по ул. Саши Ковалева;

территория в районе домов №№2 и 12 по улице Анатолия Бредова;

территория по улице Карла Либкнехта в районе домов №№ 50 и 66;

склоны у памятника «Ждущая» со стороны дома № 46 корп. 1 по ул. Чумбарова-Лучинского;

территория по ул. Заводской между котельной и берегом Кольского залива (жилой район Росляково),

территория в районе ул. Приморская, 2 (жилой район Росляково);

территория в районе дома №11 по ул. Молодежной (жилой район Росляково);

территория в районе домов №№29а, 23а по ул. Туристов и дома № 20 по ул. Загородная;

территория в районе домов №№40 и 48 по просп. Героев-североморцев;

лодочная станция зоны отдыха озера Семёновское.

Октябрьский административный округ:

улица Полярные Зори, от домов №№36, 38 до дома №6 по улице Сомова и склоны в районе прогимназии №40 (проезд Капитана Тарана, 1);

двор дома №49, корп. 2 по улице Полярные Зори;

в районе домов №№77, 79 по просп. Ленина, ул. Карла Маркса, 14, 16 и ул. Володарского, 13 (дворовая территория);

участок от пересечения ул. Карла Маркса с ул. Старостина до пересечения проезда Связи (склон до дома №13, корп. 2 по ул. Старостина);

территория в районе проезда Флотский, 1;

заезд в районе домов №№22 и 24 по ул. Павлова, овраг, проезжая часть от ул. Павлова, 22 к дому №16 по ул. Радищева;

территория напротив ул. Чехова, 11 (пустырь в районе ул. Чехова, 10 и ул. Куйбышева, 23), территория в районе ул. Чехова, 5, участок вдоль дороги до ул. Чехова 6, 7;

территория вдоль проезда и вдоль домов №№35/1, 39, 33 по ул. Академика Книповича;

склон в районе домов №№21, 23,25 по пр. Северному;

территории на ул. Сомова, 9, ул. Фролова, 13А, ул. Академика Книповича, 4;

участок от перекрестка ул. Карла Маркса с ул. Капитана Буркова, зелёная зона вдоль ул. Капитана Буркова от дома №51а до дома №35, зелёная зона в районе ул. Капитана Буркова, 39, 41;

территория на ул. Кильдинская, 11 и ул. Седова, 24;

просп. Ленина, 87;

территория бывшего парка аттракционов, склоны вдоль домов №№18, 20 по ул. Воровского и в районе памятника Николаю Чудотворцу;

участок от ул. Новое Плато, 7 к автогородку №8 и лыжной базе;

участок от перекрестка ул. Планерной с ул. Карла Маркса и выезда на Объездную дорогу до ГСК №81 (склоны с двух сторон);

участок от пересечения ул. Капитана Маклакова и ул. Старостина вдоль домов №№1 −17 по ул. Капитана Маклакова (склоны с двух сторон);

ул. Новое Плато, 13 к ул. Планерная, 1;

ул. Новое Плато от дома №11 к дому №12;

территория и зелёная зона со стороны главного фасада домов №№2-28 по пр. Связи до гимназии №1 (пр. Связи, 30);

ул. Полярные Зори, в районе домов №№17/2, 17/3, 17/4 (зелёная зона, склоны до домов №№27, 29 по ул. Академика Книповича)

зелёная зона от дома №14 по ул. Рогозерской до дома №55 по ул. Карла. Маркса;

территория в районе школы №58 (ул. Капитана Маклакова, 39) до дома № 44 по ул. Капитана Маклакова.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24974&page=1