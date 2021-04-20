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Мурманская область. Арктика (16+)20.04.21 15:30

13 место - Мурманская область в числе регионов-лидеров России с самым высоким уровнем жизни

Мурманская область в числе регионов-лидеров России с самым высоким уровнем жизни по итогам 2020 года. Наш регион занял 13 место в интегральном социально-экономическом рейтинге, составленном Фондом развития гражданского общества на основании данных Росстата, Росказны, Минфина и Федеральной налоговой службы. Все исходные данные взяты из открытых официальных источников.

Показателями оценки стали девять критериев, в том числе стоимость потребительской корзины, индекс промышленного производства, соотношение задолженности перед федеральным центром с доходами регионального бюджета и другие.

Лидирующая позиция в рейтинге говорит о высоком объеме и темпах роста регионального продукта, средней заработной платы в субъекте, а также устойчивости областного бюджета. Так, в 2020 году в Мурманской области на 4,8% выросли инвестиции в основной капитал. Инвестировано 190 млрд рублей, более половины из которых в промышленном, рыбном, строительном и транспортном комплексах. Объём промышленного строительства увеличился в 1,2 раза.

Среднесписочная численность работников в промышленном и строительном комплексах выросла на 2,5 тысячи и 2 тысячи работников соответственно. В этих отраслях также сложилась самая большая средняя заработная плата.

Благодаря новым инвестиционным проектам, росту экономики, активной работе промышленных предприятий, в прошлом году областной бюджет получил более 5 млрд рублей дополнительных доходов. Стабильная экономика региона позволила в период коронавируса оказать значительную поддержку сектору малого и среднего предпринимательства. При этом расходы бюджета на ранее выделенные статьи не были сокращены.

Кроме того, государственный долг региона постепенно снижается и составляет 13,5 миллиардов рублей. Из пакета госдолга исключены самые обременительные коммерческие кредиты. Это позволило Мурманской области в 2020 году занять 9 место по долговой нагрузке среди субъектов страны.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, интегральный рейтинг социально-экономического и экономического положения регионов России опубликован на сайте Фонда развития гражданского общества.

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