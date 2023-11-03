13 месяцев во льдах, или Вторая полярная ночь для станции «Северный полюс-41»

Дрейфующая полярная станция «Северный полюс-41» за 13 месяцев работы преодолела более 3500 километров в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Почти 400 дней учёные проводят исследования природной среды Арктики в системе «океан - морской лед – атмосфера».

Дрейфующая полярная станция «Северный полюс-41» за 13 месяцев работы преодолела более 3500 километров в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Почти 400 дней учёные проводят исследования природной среды Арктики в системе «океан - морской лед – атмосфера».

Как пишет www.aari.ru, ледостойкая платформа «Северный полюс» стала для полярников не только рабочей площадкой, но и уютным, безопасным домом. За это время было много исследовательской работы, длинная полярная ночь и короткое арктическое лето, подвижки и разломы льда, авиа и судовая ротации, праздники вдали от родных, но в теплой и дружеской компании единомышленников.

Сейчас в районе дрейфа вновь началась полярная ночь, вторая за время работы станции «Северный полюс-41». Научные исследования продолжаются.

А недавно в научный лагерь рядом с ледостойкой платформой «Северный полюс» приходила медведица с двумя медвежатами. Обилие научных приборов не могло оставить любопытную троицу равнодушными. Косолапые порвали палатку океанографического терминала и разомкнули линию электроснабжения сейсмостанции.

Проведя всевозможные эксперименты, хозяева Арктики удалились, оставив заботы по восстановлению приборной базы полярникам.

К настоящему моменту все оборудование полностью отремонтировано, станция продолжает свою работу в штатном режиме.

Фото и видео: https://vk.com/video-165713521_456239427