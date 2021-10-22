1,3 миллиона квадратных метров асфальта уложили в 2021 году на дорогах региона

Улучшение состояния дорожной сети помогло сделать дороги Заполярья безопаснее. Об этом на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения сообщил вице-губернатор Юрий Сердечкин.

«В этом году дорожники привели в нормативное состояние на треть больше дорог, чем в прошлом, и уложили 1,3 млн квадратных метров нового дорожного покрытия, – отметил он. – В целом у нас практически все работы завершены».

Напомним, в этом году региональной сети и в городе Кола все работы были завершены досрочно. Кроме того, дорожники успели выполнили значительную часть работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», запланированных на 2022 год. При этом Юрий Сердечкин отметил, что есть отставание по ремонту дорог в городе Мурманску.

«Люди обосновано задают вопрос, почему снег выпал, а в городе на некоторых дорогах до сих пор не лежит асфальт. Прошу руководство города пояснить причины срыва сроков и рассказать, что вы планируете делать», – подчеркнул вице-губернатор.

Содержание и ремонт дорог местного значения остается в зоне ответственности муниципальных властей, отмечает региональное Министерство информационной политики.