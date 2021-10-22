Свыше половины российских компаний планируют работать в нерабочие дни в начале ноябряСпрос на участковых терапевтов взлетел почти в 3 раза за последние 2 года, работодатели готовы платить до 300 тысяч рублей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)22.10.21 12:15

1,3 миллиона квадратных метров асфальта уложили в 2021 году на дорогах региона

Улучшение состояния дорожной сети помогло сделать дороги Заполярья безопаснее. Об этом на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения сообщил вице-губернатор Юрий Сердечкин.

«В этом году дорожники привели в нормативное состояние на треть больше дорог, чем в прошлом, и уложили 1,3 млн квадратных метров нового дорожного покрытия, – отметил он. – В целом у нас практически все работы завершены».

Напомним, в этом году региональной сети и в городе Кола все работы были завершены досрочно. Кроме того, дорожники успели выполнили значительную часть работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», запланированных на 2022 год. При этом Юрий Сердечкин отметил, что есть отставание по ремонту дорог в городе Мурманску.

«Люди обосновано задают вопрос, почему снег выпал, а в городе на некоторых дорогах до сих пор не лежит асфальт. Прошу руководство города пояснить причины срыва сроков и рассказать, что вы планируете делать», – подчеркнул вице-губернатор.

Содержание и ремонт дорог местного значения остается в зоне ответственности муниципальных властей, отмечает региональное Министерство информационной политики.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)С начала года почти 10 тысяч россиян ищут работу в лесной промышленности, что на треть больше, чем годом ранее, но работников всё равно не хватает
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ЦЕНА УСПЕХА: Анастасия Карева открыла «Академию телевидения»ЦЕНА УСПЕХА: Мобильная кофейня Алёны МедведевойЦЕНА УСПЕХА: Мария Шигорцева покорила мурманчан пряниками
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Евген
22.10.21 01:19
Вор должен сидеть в тюрьме!
Комментарий к новости:Генпрокуратура, Банк России и Росфинмониторинг занялись проверкой информации о банковском счёте на имя Aleksey Borisovich Veller в одном из финансовых учреждений Лихтенштейна
NikolAI
20.10.21 09:04
Надо сразу до Рождества продлевать каникулы! Давай, Голикова, зажигай!
Комментарий к новости:Неделя с 30 октября по 7 ноября может превратиться в «осенние каникулы» для всех!
Магомед Абдуллаев
15.10.21 21:41
Я хочу учиться
Комментарий к новости:Образовательная платформа «Учи. ру» - знания через игру
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Мурманская область среди регионов-лидеров кредитного благополучия населения-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 13 копеек, евро - на 14 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала международная партнёрская проверка-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 22 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Депутаты отметили необходимость дальнейшей индексации социальных выплат и учёта реальных потребностей матерей и детей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика