13 ноября губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию» в телеэфире и соцсетях

13 ноября губернатор Мурманской области Андрей Чибис вновь проведёт «прямую линию» в телеэфире и соцсетях. Начало в 13 часов.

Трёхчасовая трансляция будет организована в гибридном формате: первые два часа – эфир на телеканале «Россия 24. Мурманск» и на странице главы региона в социальной сети «ВКонтакте», и в официальном телеграм-канале, ещё час – только в интернете.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, задавать свои вопросы жители Кольского полуострова смогут во время эфира по номеру телефона (8152) 78-00-68, а также в комментариях под трансляцией.

Фото: https://gov-murman.ru