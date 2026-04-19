13 образовательных учреждений Мурманска обновят в рамках проекта «Арктическая школа» в 2026 году

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на еженедельном оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис подвёл итоги конкурсного отбора на предоставление грантов в рамках проекта «Арктическая школа» в 2026 году. Проект, созданный по инициативе главы региона, является важной частью народной программы «На Севере – жить!».

Мурманская область уверенно входит в топ-10 абсолютных лидеров России по созданию инфраструктуры в образовательных организациях. За шесть лет в регионе появилось 399 современных пространств для более чем 142 тысяч детей, а общий объём финансирования превысил 1,2 млрд рублей. Главная цель таких прямых инвестиций — дать юным северянам возможность получать востребованные знания и осваивать профессии будущего (от инженерии до управления нейросетями), не уезжая из родного края.

В 2026 году на реализацию проекта предусмотрено 200 млн рублей. Из 119 поданных заявок комиссия отобрала 57 победителей: новые пространства создадут в 30 школах, 20 детских садах и 7 организациях дополнительного образования.

Значительная часть обновлений придётся на учреждения областного центра. Развитие инженерного образования остается ключевым направлением для экономики Арктики. В 2026 году сеть из 65 уже существующих в регионе инженерных классов пополнится новыми площадками в Мурманске: в гимназии №6 откроется класс по профилю БПЛА; в Мурманском международном лицее появится химикобиологическая лаборатория; в школе №31 им. Л. Журина оборудуют инженерный класс по профилю «Физика».

Кроме того, в школе №57 создадут современный фиджитал-центр, а в школе №11 на базе кабинета информатики появится центр изучения робототехники.

Традиционно обновятся и места для массовых и спортивных мероприятий: актовый зал отремонтируют в гимназии №1, а спортивный зал — в гимназии №8.

Масштабные изменения ждут дошкольные учреждения Мурманска. По направлению «Уникум.Малыш» новое пространство создадут в детском саду №4, а в саду №73 отремонтируют музыкальный зал.

Также в 2026 году стартует новое направление — благоустройство прилегающих территорий. Современные пространства для прогулок появятся в мурманских детских садах №18 и 85, 139 и 110.

