13 педагогов в 2021 году переедут в Мурманскую область по программе «Земский учитель»: региональный Минобр подвёл итоги конкурса

Министерство образования Мурманской области объявило победителей конкурсного отбора по программе «Земский учитель» в Заполярье. Ими стали 13 педагогов, они переедут в регион из разных городов России.

В августе с преподавателями будут заключены трудовые договоры, а с 1 сентября 2021 они приступят к работе в образовательных учреждениях населенных пунктов региона, численность населения которых не превышает 50 тысяч человек: в Мурмашах, Лиинахамари, Никеле, Кандалакше, Заозерске, Сафоново, Пушном, Оленегорске.

Согласно условиям программы преподаватели получат единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей.

Среди победителей конкурса учителя русского языка и литературы, математики, географии, истории и обществознания, биологии, английского языка, физики, информатики и начальных классов.