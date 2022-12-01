13 постановлений о наложении штрафа: Мурманское УФАС России продолжает привлекать к ответственности ОАО «РЖД» за нарушения правил технологического присоединения объектов заявителей к электрическим сетям

22 ноября 2022 года руководителем управления в отношении ОАО «РЖД» вынесены постановления о штрафе в размере 1,2 млн рублей за нарушение сроков технологического присоединения земельных участков граждан к электрическим сетям.

Мурманское УФАС России по результатам рассмотрения заявлений граждан ДПК «Лебединый» в городе Апатиты привлекло ОАО «РЖД» к административной ответственности за нарушение сроков технологического присоединения объектов гражданин к электрическим сетям.

Между гражданами и ОАО «РЖД» были заключены договоры, по условиям которых технологическое присоединение объектов граждан к электрическим сетям должно быть завершено не позднее 02.12.2021 и 16.12.2021. Однако, к моменту рассмотрения административных дел мероприятия сетевой организацией не выполнены.

Мурманское УФАС России установило, что ОАО «РЖД» нарушило сроки технологического присоединения объектов заявителей в период, когда оно считалось подвергнутым административному наказанию, то есть совершило повторное правонарушение.

Постановлениями руководителя Мурманского УФАС России по делам № 051/04/9.21-494/2022 и № 051/04/9.21-495/2022 от 22.11.22 ОАО «РЖД» признано нарушившим часть 2 статьи 9.21 КоАП РФ.

Общая сумма назначенных штрафов составила 1,2 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба УФАС России по Мурманской области, ранее ОАО «РЖД» привлекалось к административной ответственности за нарушение правил технологического присоединения объектов заявителей к электрическим сетям. В 2022 году в отношении ОАО «РЖД» было вынесено 13 постановлений о наложении штрафа на общую сумму 6,750 млн. рублей. Из них 10 постановлений на сумму 4,950 млн рублей уже исполнено.