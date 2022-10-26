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Мурманская область. Арктика (16+)26.10.22 15:00

13 предприятий области повышают эффективность производства в рамках нацпроекта «Производительность труда»

Об этом сообщила вчера на заседании правительства региона первый замгубернатора Оксана Демченко. К нацпроекту «Производительность труда» в Мурманской области присоединились 13 предприятий региона из разных отраслей экономики. Семь из них в 2022 году. Шесть организаций при поддержке регионального центра компетенций в сфере производительности труда на своих площадках внедряют основы бережливого производства.

Обучение персонала – один из важнейших инструментов достижения целей компаний. Так, в рамках адресной поддержки экспертами федерального и регионального центров компетенций обучен 221 сотрудник предприятий-участников и представитель региональной команды инструментам повышения производительности труда.

За время участия Мурманской области в нацпроекте по федеральной программе «Лидеры производительности» прошли обучение 28 руководителей региональных предприятий-участников нацпроекта. Программа нацелена на формирование системного подхода к управлению предприятием для повышения производительности труда в условиях современного рынка.

Напомним, что подать заявку можно на платформе производительность.рф, кликнув на кнопку «Стать участником». По всем вопросам участия в нацпроекте можно обратиться к сотрудникам регионального центра компетенций и Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области по телефонам: 451-085, 486-314, 486-495. 

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, национальный проект «Производительность труда» реализуется в Мурманской области с 2021 года. Его архитектура представлена двумя федеральными проектами: «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». 

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