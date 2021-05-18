13 северян стали победителями грантового конкурса на поддержку студенческих проектов в сфере благоустройства

По инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в марте 2021 года региональное Министерство градостроительства и благоустройства объявило о старте конкурса на грантовую поддержку студенческих проектов по созданию объектов благоустройства и формированию комфортной городской среды.

Всего на конкурс поступило 32 заявки: 26 от студентов Мурманского арктического государственного университета, пять – Мурманского государственного технического университета, одну заявку на конкурс подали студенты Мурманского технологического колледжа сервиса.

Конкурсные работы оценивала специально созданная комиссия, в которую вошли министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова, представители министерства образования и науки региона, специалисты Центра городского развития Мурманской области.

«Нам очень важно поддерживать молодежь и студентов. По инициативе главы региона мы организовали и проводим этот конкурс. Все проекты очень интересные, идеи разнообразные. Это говорит о том, что все участники – будущие профессионалы. Желаем им успехов и удачи», — выступила с напутственными словами перед заседанием комиссии профильный министр Мария Гаврилова.

Объекты для благоустройства, территории и направления конкурсанты выбирали самостоятельно. Студенты представили на суд жюри эскизы муралов, проекты скульптур, инсталляций и малых архитектурных форм. Предложили вдохнуть новый смысл в привычные составляющие городской инфраструктуры, такие как сервисные люки или автобусные остановки и ряд других предложений.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, общий призовой фонд конкурса составляет 8 миллионов рублей. По решению комиссии 13 проектов получат финансовую поддержку на реализацию в 2021 году.