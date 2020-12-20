13 тысяч продуктовых наборов получат северяне в рамках благотворительной акции крупной торговой сети

В Мурманской области проходит социальная акция «Забота». В течение десяти дней без выходных в сортировочном центре около 200 волонтёров помогают упаковывать более 100 тысяч единиц товара, которые получат 13 тысяч малообеспеченных семей региона.

Проект по оказанию помощи социально незащищенным категориям граждан в условиях сложной эпидемиологической обстановки реализуется крупной торговой сетью при поддержке Единого волонтёрского центра, Министерства труда и социального развития Мурманской области и Фонда продовольствия «Русь».

Часть продуктовых наборов уже доставлена адресатам. Это малообеспеченные семьи, получающие адресную государственную социальную помощь. В состав каждого такого набора включены восемь позиций продуктов питания длительного хранения, в том числе крупы, консервы, мука, подсолнечное масло, сахар и другие.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Мурманская область стала 21 регионом в программе «Забота». За период действия проекта помощь получили свыше 280 тысяч семей по всей стране.