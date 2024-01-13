13 января - День российской печати

Именно в эту дату в 1703 году в Москве вышла первая русская газета «Ведомости». Материалы для неё отбирал лично Петр I.

Как пишет vk.com/murmanskstat, печатное дело в России развивалось стремительно. К 1914 году в стране насчитывалось уже более трёх тысяч наименований печатных изданий.

По данным Минцифры, в I полугодии 2022 года в России было издано более 1,8 миллиарда газет, из них 194 миллиона (или 10% от общего тиража) – в Северо-Западном федеральном округе.

В Мурманской области в сфере издательской деятельности трудится почти 200 человек. За 11 месяцев 2023 года было произведено периодических изданий и другой печатной продукции на сумму около 67,1 миллиона рублей.