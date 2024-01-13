Мурманская область. Арктика (16+)13.01.24 13:00
13 января - День российской печати
Именно в эту дату в 1703 году в Москве вышла первая русская газета «Ведомости». Материалы для неё отбирал лично Петр I.
Как пишет vk.com/murmanskstat, печатное дело в России развивалось стремительно. К 1914 году в стране насчитывалось уже более трёх тысяч наименований печатных изданий.
По данным Минцифры, в I полугодии 2022 года в России было издано более 1,8 миллиарда газет, из них 194 миллиона (или 10% от общего тиража) – в Северо-Западном федеральном округе.
В Мурманской области в сфере издательской деятельности трудится почти 200 человек. За 11 месяцев 2023 года было произведено периодических изданий и другой печатной продукции на сумму около 67,1 миллиона рублей.
Комментарии
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Последние комментарии
Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
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