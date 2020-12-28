13 заполярных предпринимателей получат региональные субсидии на развитие инфраструктуры

Комитет по туризму Мурманской области объявил победителей конкурса на предоставление инфраструктурных субсидий в сфере туризма. Участие в конкурсе приняли юридические лица и индивидуальные предприниматели.

«На финальный отбор были представлены 32 заявки, каждая оценивалась по 18 критериям, чтобы результат был максимально объективным и справедливым. В этом году у нас 13 победителей, большинство из которых получат региональную субсидию 800 тысяч рублей. Хочу отметить, что в приоритетными стали именно проекты, связанные с развитием придорожного сервиса», – пояснила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, в числе победителей:

ИП Сафарова Людмила Игоревна с проектом установки модульного мини-отеля и обустройство придорожной территории в Зеленоборском;

ООО «Северок» с проектом придорожного кафе на Титовке

ООО «Тундра Хауз» с проектом строительства туристического комплекса на полуострове Рыбачий;

ИП Сафаров Владик Аждар оглы с проектом модернизации придорожного кафе в Кандалакшском районе;

ООО «Гармония Севера» с проектом организации объекта питания на туристической базе в Печенгском районе;

ЗАО «Норд Стар» с проектом по созданию учебного склона для детей при действующем горнолыжном комплексе «Норд Стар»;

ИП Кошельник Алексей Савович с проектом по созданию нового хостела с сувенирным магазином в селе Ловозеро;

ООО «Арктик Тур» с проектом строительства променада и обустройства пляжа в Териберке;

ООО «Хибины Тур» с проектом реновации дома на базе отдыха «Огни Имандры»;

ООО «Ресторан М-клуб» с проектом «Меридиан вкуса» по популяризации локальной арктической кухни;

ООО «Пиренга» с проектом реконструкции туристического комплекса в Кандалакшском районе;

ИП Гнибеда Леонид Анатольевич с проектом установки гостевого дома на базе центра активного отдыха в Мончегорске;

ИП Коношкин Михаил Иванович с проектом реконструкции гостевого комплекса на рыболовно-охотничьей базе «Вильма» в Терском районе.