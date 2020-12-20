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Мурманская область. Арктика (16+)20.12.20 14:15

130 заполярных школьников в онлайн-формате приняли участие в областных соревнованиях по многоборью ГТО

Подведены итоги областных соревнований по многоборью всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся.

Соревнования были организованы в онлайн-формате на базе центра дополнительного образования «Лапландия». Они проводились в личном первенстве по каждой ступени ГТО. Участие в соревнованиях приняли 130 обучающихся. Программа включала в себя подтягивание на перекладине (юноши), отжимание (девушки), поднимание туловища из положения «лёжа на спине» за 1 мин, наклон вперёд из положения сидя.

Победителями и призёрами стали ученики гимназии №9, школ №37 и 5 Мурманска, а также Мурманской прогимназии №40; школы №9 и 11 Североморска; школы №289 Заозерска; гимназии Полярного, школы №279 им. Лунина Н.А Гаджиево; школы №1 им. М.А. Погодина ЗАТО Александровск; школы №2 Кандалакши.

Ребята будут награждены медалями и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области.

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