Деградация мерзлоты на архипелаге Шпицберген может начаться в ближайшие 30 летВ Мурманске стартует месячник чистоты
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)16.04.25 10:15

1300 км: газ в Мурманск придёт из Волхова

На совещании в «Газпроме» председатель правления Алексей Миллер и министр энергетики России Сергей Цивилев обсудили перспективы развития газификации в регионах страны. Особое внимание – новым пятилетним программам на 2026–2030 годы. В их число впервые войдёт Мурманская область.

В регионе завершается актуализация генеральной схемы газоснабжения и газификации. Уже в этом году планируется подписание новой программы развития с ПАО «Газпром».

Решение о газификации Мурманской области от единой ресурсной базы России принято по поручению Президента РФ Владимира Путина. В регионе построят магистральный газопровод от Волхова до Мурманска длиной более 1300 км. Это позволит перевести на природный газ свыше 80 источников теплоснабжения.

«Мы детально этим вопросом занимаемся. Газификация с одной стороны – серьёзный толчок для появления новых производств в Мурманской области, именно переработки того сырья, которое мы сегодня добываем и отправляем на переработку, и с другой стороны – это уход от мазутозависимости. Помимо того, что мазут это неэкологично, это ещё и крайне дорого для бюджета. В год из регионального бюджета мы вынуждены тратить порядка 10 млрд рублей на обеспечение теплоснабжения, чтобы эти затраты не выливались в квитанции северян. И это при том, что благодаря решению президента мы дополнительно получаем компенсацию из федерального бюджета. Газификация принципиально важна», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, комментируя поручение главы страны.

По всей стране «Газпром» продолжает реализацию масштабной программы догазификации.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, с начала 2025 года к газу подключено более 81 тысяч домовладений, а в целом бесплатной подводкой газа уже воспользовались более 850 тысяч семей.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Арктика: зона сотрудничества и конфронтации
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

VtcnysQ51
13.04.25 19:25
Что-то мне этот процесс напоминает оптимизацию системы здравоохранения, которую проводили наши либералы перед пандемией. Потом пришлось отыгрывать, но до сих пор не получается.
Комментарий к новости:В регионе продолжается объединение бюджетных организаций, в том числе и в сфере образования
Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
-Правовая консультация (18+)С начала года Отделение СФР по Мурманской области выплатило единое пособие более 600 беременным женщинам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Трудоустроенные жители Мурманской области всё активнее интересуются подработкой-PRO Валюту (16+)Курс доллара США снижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила высокий уровень обеспечения безопасности в ходе комплексной плановой проверки-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)На портале «Госуслуги» появился сервис проверки сим-карт
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»