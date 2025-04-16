1300 км: газ в Мурманск придёт из Волхова

На совещании в «Газпроме» председатель правления Алексей Миллер и министр энергетики России Сергей Цивилев обсудили перспективы развития газификации в регионах страны. Особое внимание – новым пятилетним программам на 2026–2030 годы. В их число впервые войдёт Мурманская область.

В регионе завершается актуализация генеральной схемы газоснабжения и газификации. Уже в этом году планируется подписание новой программы развития с ПАО «Газпром».

Решение о газификации Мурманской области от единой ресурсной базы России принято по поручению Президента РФ Владимира Путина. В регионе построят магистральный газопровод от Волхова до Мурманска длиной более 1300 км. Это позволит перевести на природный газ свыше 80 источников теплоснабжения.

«Мы детально этим вопросом занимаемся. Газификация с одной стороны – серьёзный толчок для появления новых производств в Мурманской области, именно переработки того сырья, которое мы сегодня добываем и отправляем на переработку, и с другой стороны – это уход от мазутозависимости. Помимо того, что мазут это неэкологично, это ещё и крайне дорого для бюджета. В год из регионального бюджета мы вынуждены тратить порядка 10 млрд рублей на обеспечение теплоснабжения, чтобы эти затраты не выливались в квитанции северян. И это при том, что благодаря решению президента мы дополнительно получаем компенсацию из федерального бюджета. Газификация принципиально важна», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, комментируя поручение главы страны.

По всей стране «Газпром» продолжает реализацию масштабной программы догазификации.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, с начала 2025 года к газу подключено более 81 тысяч домовладений, а в целом бесплатной подводкой газа уже воспользовались более 850 тысяч семей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/