132 человека стали лауреатами именной стипендии губернатора Мурманской области

20 декабря в Мурманской областной филармонии состоится вручение именной стипендии губернатора молодым северянам.

Ежегодно стипендии губернатора Мурманской области вручаются школьникам и студентам региона за серьёзные успехи в учебной, научной, художественно-культурной, спортивной, общественной и военно-патриотической деятельности.

В этом году стипендию получат ещё 132 человека по разным направлениям деятельности.

Обладателями награды уже стали свыше тысячи молодых жителей нашего региона. Лауреаты прошлых лет внесли и вносят огромный вклад в развитие социальной сферы Мурманской области. В свою очередь регион гордится работой и успехами молодёжного актива во всех сферах деятельности - искусстве, науке, образовании, спорте, общественной и военно-патриотической деятельности.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, Андрей Чибис в 2020 году увеличил именные стипендии вдвое, а также учредил дополнительную номинацию за активное участие в военно-патриотической деятельности.

Фото: https://gov-murman.ru