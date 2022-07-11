134 студента отмечены благодарственным письмом на Всероссийском студенческом выпускном

Редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, что в Мурманске впервые в офлайн-формате два федеральных университета объединились для проведения совместного выпускного, который стал одной из площадок Всероссийского студенческого выпускного-2022.

«В прошлом году, напомню, из-за ковидных ограничений праздник в рамках Всероссийского студенческого выпускного прошел в онлайн формате. А вчера в Мурманске мы впервые очно на одной площадке собрали лучших выпускников МГТУ И МАГУ. 150 человек, которые проявили себя в разных направлениях: в учебной деятельности, в науке, спорте, культурной, гражданско-патриотической деятельности, добровольчестве. Ребята, окончившие вуз с красным дипломом, официально отмечены моим благодарственным письмом. А таких у нас 134 человека. Это действительно здорово!», - отметил губернатор и поручил профильному министерству помочь новоиспеченным специалистам с реализацией себя на территории Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис подчеркнул, что заслуги студентов уже отмечены, и правительство региона принимает меры, чтобы их становилось больше. В этом году 513 выпускников окончили Мурманские государственные университеты, и вузы предоставляют абитуриентам 1,5 тысячи бюджетных мест, а учреждения среднего профессионального образования – больше 3,5 тысячи.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/